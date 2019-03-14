Пьяный барнаулец сломал челюсть прохожему, думая, что тот обижал его в школе

В Барнауле мужчина ударил в лицо собеседника, которого принял за своего школьного обидчика, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Все произошло накануне празднования Нового года на одной из улиц Барнаула. Там встретились два горожанина, которые уже успели выпить. Сначала мужчины беседовали, а потом один из них узнал в собеседнике парня, который в школьные годы часто его обижал.

В ответ барнаулец сказал, что они не знакомы и никогда не встречались раньше. Однако мужчина разозлился и ударил потерпевшего по лицу.

«Удар был такой силы, что у молодого человека врачи обнаружили двусторонний перелом нижней челюсти, причинивший средней тяжести вред здоровью», — отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишения свободы до 3 лет.