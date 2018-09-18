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Пьяный барнаулец снял танец девушки в баре на телефон, а потом разбил ей нос

Жителя Барнаула осудили за причинение вреда здоровью девушки, которой он разбил нос в баре. Оба были пьяны, сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина. Мужчине понравился танец девушки, но ее такое повышенное внимание не устроило.

Бар.
Бар.
СС0

Конфликт произошел в баре «Заправка» в феврале 2018 года. Одна из его посетительниц стала танцевать после выпитого пива. Мужчина за соседним столиком обратил на это внимание, достал телефон и стал снимать танец. Девушке это не понравилось, и она потребовала прекратить съемку. Барнаулец же ничего предосудительного в своем поведении не видел.

В ходе ссоры пьяный мужчина вспылил и ударил девушку по носу. Она обратилась в полицию. Пострадавшая обиделась настолько сильно, что не захотела помириться в суде, хотя мужчина настаивал. В результате барнаулец получил 10 месяцев ограничения свободы.

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