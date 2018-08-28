Пьяные рыбаки на Оби стреляли по лодке с людьми

Задержанные пытались отрицать, что стреляли. Потом один из рыбаков признался, что причиной инцидента стали расставленные в протоке сети.
На месте происшествия полицейские нашли банки с порохом, незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и 50 патронов 16 калибра.
В отношении 38-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до 100 тысяч рублей.
Кроме того, начато административное производство за нарушение оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия. Эта статья предусматривает штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Сотрудники полиции продолжают проверку.