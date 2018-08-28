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Пьяные рыбаки на Оби стреляли по лодке с людьми

Сотрудники полиции задержали троих пьяных жителей Новоалтайска на острове на правом берегу Оби. Один из задержанных из гладкоствольного охотничьего ружья стрелял в сторону людей на лодке. Одному человеку выстрелом повредили мочку уха, второго ранили в грудь, сообщили в Алтайском ЛУ МВД России.

Задержание рыбаков, которые стреляли по лодке
Задержание рыбаков, которые стреляли по лодке
Пресс-служба УТ МВД России по СФО

Задержанные пытались отрицать, что стреляли. Потом один из рыбаков признался, что причиной инцидента стали расставленные в протоке сети.

На месте происшествия полицейские нашли банки с порохом, незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и 50 патронов 16 калибра.

В отношении 38-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до 100 тысяч рублей.

Кроме того, начато административное производство за нарушение оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия. Эта статья предусматривает штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Сотрудники полиции продолжают проверку.

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