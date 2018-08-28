Пьяные рыбаки на Оби стреляли по лодке с людьми

Сотрудники полиции задержали троих пьяных жителей Новоалтайска на острове на правом берегу Оби. Один из задержанных из гладкоствольного охотничьего ружья стрелял в сторону людей на лодке. Одному человеку выстрелом повредили мочку уха, второго ранили в грудь, сообщили в Алтайском ЛУ МВД России.