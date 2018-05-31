В алтайском заказнике браконьер выловил больше 1000 рыбин и набил ими полную лодку.

В заказнике "Лифляндский" в Третьяковском районе егерь задержал браконьера, который выловил много рыбы, сообщает Минприроды Алтайского края.
Егерь Андрей Лопатин поймал злоумышленника с внушительным уловом плотвы. Браконьер поймал больше 1100 рыбин. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Если виновность мужчины докажут, то за каждую рыбу злоумышленнику придется заплатить 40 рублей.
За незаконную добычу рыбы браконьеру грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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