Карлин распорядился платить жителям Алтайского края за сообщение о браконьерах

Животные, убитые браконьерами в Кислухинском заказнике. Фото: предоставлено Виктором Никулкиным. В Егорьевском районе задержали браконьера, убившего лосиху с лосенком. Фото: 22.mvd.ru. На Алтае новосибирские браконьеры убили двух косуль. Фото: 22.mvd.ru. На Алтае новосибирские браконьеры убили двух косуль. Фото: 22.mvd.ru. Браконьер в Кислухинском заказнике. Фото из архива редакции. Изъятый у браконьера карабин. Фото: Игорь Иваницкий. На Алтае браконьер застрелил лося. Фото: УМВД России по Алтайскому краю. На Алтае браконьер застрелил лося. Фото: УМВД России по Алтайскому краю. В Егорьевском районе задержали браконьера, убившего лосиху с лосенком. Фото: 22.mvd.ru. Животные, убитые браконьерами в Кислухинском заказнике. Фото: предоставлено Виктором Никулкиным. Браконьер убил косулю. Фото: 22.мвд.рф. Браконьер убил косулю. Фото: 22.мвд.рф. Браконьер убил косулю. Фото: 22.мвд.рф. Новосибирский браконьер затрелил трех косуль в Михайловском районе. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае браконьер убил лося и три дня перетаскивал мясо домой. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Оружие и добыча браконьера. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. На Алтае новосибирские браконьеры убили двух косуль. Фото: 22.mvd.ru.

Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Карлин.

Сколько заплатят за браконьера

В зависимости от вида животных, на которые ведется незаконная охота, суммы выплат разнятся:

1 500 рублей заплатят заявителю за сообщение о браконьерстве на пернатую дичь или пушных зверей (кроме указанных во втором пункте); 6 000 рублей выдадут тому, кто поможет выявить правонарушение, связанное с незаконной добычей копытных животных, медведя, рыси, росомахи, соболя, а также животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или в Красную книгу Алтайского края. Кроме того, можно получить доплату в 1000 рублей к 1,5 или 6 тысячам, если браконьерство совершено с применением механических транспортных средств.

Куда сообщать о нарушителях

Право на получение вознаграждения имеет любой гражданин России (в том числе производственные охотничьи инспекторы), которые сообщили в полицию о совершении нарушения природоохранного законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края.

Однако выплаты не распространяются на должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор и надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, и сотрудников органов внутренних дел.

Когда будут выплачивать деньги

Право на выплату вознаграждения возникает при одновременном соблюдении следующих условий:

подтверждение факта выявленного правонарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (составленный протокол об административном правонарушении или возбужденное уголовное дело);

вступление в законную силу постановления по делу об административном правонарушении или приговора суда.

Какой документ регламентирует эти выплаты

Постановление Правительства Алтайского края от 16.05.2018 №165 "Об утверждении Порядка осуществления выплаты вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края".