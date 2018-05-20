Карлин распорядился платить жителям Алтайского края за сообщение о браконьерах

В Алтайском крае будут платить деньги за сообщения о браконьерах. Заработать можно от 1,5 до 7 тысяч рублей за одно заявление, об этом сообщает официальный сайт региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Карлин.
Сколько заплатят за браконьера
В зависимости от вида животных, на которые ведется незаконная охота, суммы выплат разнятся:
- 1 500 рублей заплатят заявителю за сообщение о браконьерстве на пернатую дичь или пушных зверей (кроме указанных во втором пункте);
- 6 000 рублей выдадут тому, кто поможет выявить правонарушение, связанное с незаконной добычей копытных животных, медведя, рыси, росомахи, соболя, а также животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или в Красную книгу Алтайского края.
- Кроме того, можно получить доплату в 1000 рублей к 1,5 или 6 тысячам, если браконьерство совершено с применением механических транспортных средств.
Куда сообщать о нарушителях
Право на получение вознаграждения имеет любой гражданин России (в том числе производственные охотничьи инспекторы), которые сообщили в полицию о совершении нарушения природоохранного законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края.
Однако выплаты не распространяются на должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор и надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, и сотрудников органов внутренних дел.
Когда будут выплачивать деньги
Право на выплату вознаграждения возникает при одновременном соблюдении следующих условий:
- подтверждение факта выявленного правонарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (составленный протокол об административном правонарушении или возбужденное уголовное дело);
- вступление в законную силу постановления по делу об административном правонарушении или приговора суда.
Какой документ регламентирует эти выплаты
Постановление Правительства Алтайского края от 16.05.2018 №165 "Об утверждении Порядка осуществления выплаты вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края".
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