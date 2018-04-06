На Алтае браконьеры поймали пять редких соколов с помощью голубей

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Происшествия

В Республике Алтай браконьеров осудят за поимку и продажу 5 соколов балобанов, сообщает Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда природы.

Сокол балобан. Фото: Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда природы.
Сокол балобан. Фото: Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда природы.
Сокол балобан. Фото: Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда природы.

Незаконная охота проходила 4 и 8 сентября 2017 года в урочище Уландрык Кош-Агачского района. Птиц браконьеры ловили с помощью голубей. Им на спину крепили проволочную рамку с силками из капрона или проволоки. Голубя выпускали, а балобан ловил птицу, пикируя сверху. Сокол запутывался лапами и когтями в силках.

После поимки птиц нарушители перевезли их в село Жана-Аул Кош-Агачского района. Там балобанов держали в загоне для скота и искали покупателей. Когда 29 сентября браконьеры получили отказ от одного из перекупщиков, четырех соколов выпустили.

Злоумышленников задержали во время продажи последней птицы.

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