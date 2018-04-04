В Алтайском крае предприниматели убили трех сибирских косуль

В Ключевском районе два злоумышленника застрелили трех косуль. Мужчины не признали вину и мешали следствию, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В январе 2017 года обвиняемые отправились на охоту без разрешения. Мужчины заметили сибирских косуль и начали преследовать их на снегоходе. Злоумышленники застрелили трех животных. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.
Предприниматели не признали своей вины. Они мешали предварительному следствию и давили на свидетелей.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное направили в суд.
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