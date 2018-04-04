В Алтайском крае предприниматели убили трех сибирских косуль

В январе 2017 года обвиняемые отправились на охоту без разрешения. Мужчины заметили сибирских косуль и начали преследовать их на снегоходе. Злоумышленники застрелили трех животных. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

Предприниматели не признали своей вины. Они мешали предварительному следствию и давили на свидетелей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное направили в суд.