Пьяный блогер Мишаня Дальнобой катался по центру города и вел трансляцию

В Санкт-Петербурге полицейские задержали блогера, который вел трансляцию из машины в состоянии алкогольного опьянения.

Блогер вел онлайн-трансляцию, во время которой управлял автомобилем и говорил, что едет по Невскому проспекту. При этом он находился в состоянии опьянения.

Во время задержания мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы полицейскому. Он был доставлен в отдел полиции, пишет «Росбалт».

Установлено, что задержанный является 31-летним бывшим дальнобойщиком. «Фонтанка» пишет, что блогер известен под именем Мишаня Дальнобой.

На мужчину было составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение полицейским. Следователям будут направлены материалы о нанесении травм полицейскому для возбуждения уголовного дела.