Пьяный блогер Мишаня Дальнобой катался по центру города и вел трансляцию

Блогер вел онлайн-трансляцию, во время которой управлял автомобилем и говорил, что едет по Невскому проспекту. При этом он находился в состоянии опьянения.
Во время задержания мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы полицейскому. Он был доставлен в отдел полиции, пишет «Росбалт».
Установлено, что задержанный является 31-летним бывшим дальнобойщиком. «Фонтанка» пишет, что блогер известен под именем Мишаня Дальнобой.
На мужчину было составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение полицейским. Следователям будут направлены материалы о нанесении травм полицейскому для возбуждения уголовного дела.