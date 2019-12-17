Пьяный депутат-единоросс до смерти избил и поджег ярославского таксиста

Депутата горсовета Переславля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.

Народного избранника задержали утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером, сообщает Yarnovosti.

По данным местных СМИ, пьяный депутат убил водителя автомобиля, после чего попытался уничтожить труп и поджег машину. Тело погибшего частично обгорело. Причины телесных повреждений устанавливают судмедэксперты.

В региональном Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий, пишет ura.ru. По информации телеканала РЕН ТВ, народный избранник якобы поссорился с таксистом и избил его до смерти. Подтверждений этих версий нет.