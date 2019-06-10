Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пьяный лихач устроил в центре Бийска автопобоище

Водитель Mercedes Е-класса, спускаясь с моста через Бию в Бийске, на большой скорости протаранил несколько автомобилей, сообщает «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска». Судя по видео, нарушитель мог быть изрядно пьян.

Лихач протаранил несколько авто в Бийске.
Лихач протаранил несколько авто в Бийске.
"Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»" в vk.com

Mercedes, спуская с моста, сначала протаранил ехавшую впереди Toyota Camry, «отрикошетил» и влетел в Toyota FunCargo.

На видео, которые предоставили очевидцы, видно, что позже потерпевшие из других авто разбили в кровь нос нарушителю и пару раз пнули его. Женщина говорила, что нужно вызвать скорую другим пострадавшим. Очевидцы сообщили, что у пассажирки Camry, сидевшей на заднем сидении, сломан таз, ее госпитализировали.

Пока не ясно, сколько именно людей ехали в автомобилях, которые разбил лихач. На видео, размещенном в «Инцидент Бийск», видно, что удар был значительным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость