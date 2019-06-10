Пьяный лихач устроил в центре Бийска автопобоище

Водитель Mercedes Е-класса, спускаясь с моста через Бию в Бийске, на большой скорости протаранил несколько автомобилей, сообщает « Аварком Бийск «Все ДТП Бийска ». Судя по видео, нарушитель мог быть изрядно пьян.

Mercedes, спуская с моста, сначала протаранил ехавшую впереди Toyota Camry, «отрикошетил» и влетел в Toyota FunCargo.

На видео, которые предоставили очевидцы, видно, что позже потерпевшие из других авто разбили в кровь нос нарушителю и пару раз пнули его. Женщина говорила, что нужно вызвать скорую другим пострадавшим. Очевидцы сообщили, что у пассажирки Camry, сидевшей на заднем сидении, сломан таз, ее госпитализировали.

Пока не ясно, сколько именно людей ехали в автомобилях, которые разбил лихач. На видео, размещенном в «Инцидент Бийск», видно, что удар был значительным.