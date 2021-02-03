Пьяный мужчина без прав угнал автобус и стал таранить патрульные машины

Вскоре сотрудники ГИБДД увидели описанный в ориентировках автобус со следами ДТП на участке федеральной трассы — угонщик спровоцировал аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия.
Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские стали преследовать нарушителя.
Гаишники запросили помощи нарядов ППС, Росгвардии.
Уходя от погони, лихач стал таранить патрульные автомобили, говорится в сообщении краевого главка МВД.
На требования остановиться угонщик не реагировал. Тогда правоохранители применили табельное оружие — сделали несколько выстрелов по колесам. Автобус скатился в кювет.
Задержанным оказался 33-летний житель города Артема, никогда не получавший водительское удостоверение. Он пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск.
Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В октябре 2020 года в Барнауле мужчина угнал маршрутку.
В полицию обратился водитель маршрутки. Он рассказал, что автобус был припаркован у придорожного кафе с ключами в замке зажигания.
Мужчина пошел обедать, а вернувшись, обнаружил, что неизвестный на его маршрутке уже совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик.