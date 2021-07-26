Пьяный мужчина хотел пнуть жену, а попал по новорожденной дочери

26 июля мать ребенка позвонила в дежурную часть полиции и рассказала о случившемся.
Новорожденную девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания (ИВС).
Следователи возбудили уголовное дело.
Мужчина работает сборщиком в компании, которая занимается грузоперевозками, пишет Lenta.ru. Его жена закончила университет во Франции, сейчас она работает репетитором английского и французского языков.