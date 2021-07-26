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Происшествия

Пьяный мужчина хотел пнуть жену, а попал по новорожденной дочери

В Петербурге пьяный мужчина во время ссоры хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери, сообщает «Фонтанка».

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

26 июля мать ребенка позвонила в дежурную часть полиции и рассказала о случившемся.

Новорожденную девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Следователи возбудили уголовное дело.

Мужчина работает сборщиком в компании, которая занимается грузоперевозками, пишет Lenta.ru. Его жена закончила университет во Франции, сейчас она работает репетитором английского и французского языков.

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