13 ноября
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Происшествия

Пьяный мужчина пытался поджечь отдел полиции на Алтае

Накануне местный житель Чемальского района Республики Алтай пытался поджечь районное МВД, передает Shot.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Мужчина пришел к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, в которых находилась зажигательная смесь.

Попытка поджога закончилась повреждением облицовки здания, проводки, а также флагов России и Республики Алтай.

Сотрудники отдела потушили пламя и задержали 36-летнего мужчину.

Оказалось, что он инвалид второй группы, при этом состоит на учете у нарколога и психиатра.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что соседи помогли выбраться трем девочкам из горящей барнаульской квартиры.

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