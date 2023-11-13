Пьяный мужчина пытался поджечь отдел полиции на Алтае

Мужчина пришел к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, в которых находилась зажигательная смесь.

Попытка поджога закончилась повреждением облицовки здания, проводки, а также флагов России и Республики Алтай.

Сотрудники отдела потушили пламя и задержали 36-летнего мужчину.

Оказалось, что он инвалид второй группы, при этом состоит на учете у нарколога и психиатра.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что соседи помогли выбраться трем девочкам из горящей барнаульской квартиры.