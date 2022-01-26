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Происшествия

Пьяный мужчина при попытке скрыться устроил ДТП с машиной ДПС

Водитель снегохода из Южно-Сахалинска в состоянии алкогольного опьянения при попытке скрыться протаранил экипаж ДПС, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Гонки на снегоходах
Гонки на снегоходах
СС0

Лихач катался по улицам садоводства «Волжанка» на Сахалине и согревался крепким алкоголем.

Экипаж ДПС заметил подозрительные маневры мужчины и погнался за ним. Водитель решил уйти от погони. Он совершил так называемый полицейский разворот, чтобы обойти экипаж по касательной, но врезался в автомобиль и слетел со снегохода, пишет Газета.Ru.

Теперь мужчине предстоит ответить по закону за управление снегоходом в пьяном состоянии и отсутствие прав на его управление.

Управление снегоходом или квадроциклом в нетрезвом состоянии может привести к лишению водительских прав — и, соответственно, запрету управлять автомобилем, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Ранее госинспектор минприроды попался на незаконной охоте в Сибири.

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