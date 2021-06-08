Пьяный полицейский на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе

В Набережных Челнах сотрудник полиции сбил ребёнка на самокате, сообщает РИА Новости. Он будет уволен из правоохранительных органов.

По данным издания, 5 июня замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Набережных Челнов сел за руль своего автомобиля Suzuki Grand Vitara с нетрезвом виде.

На пешеходном переходе водитель не уступил дорогу 8-летнему ребенку на самокате и сбил его.

Мальчик получил ушибы и ссадины.

В региональном МВД отметили, что сотрудник полиции находился вне службы.

По данному факту руководством МВД по Татарстану назначена служебная проверка. Полицейского уволят. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.