Пьяный «работник спецслужб» вызвал проститутку и заставлял ее запивать таблетки пивом

Пьяный москвич вызвал проститутку и взял ее в заложницы, сообщает Telegram-канал Shot.

Он заставлял девушку с низкой социальной ответственностью глотать неизвестные таблетки и запивать их пивом. Угрожал ножом.

Испуганной жрице любви заявил, что он сотрудник спецслужб и ждет агента. Девушка решила избежать «вербовки» — выбраться с пятого этажа дома самостоятельно. Она выскочила на балкон и стала кричать.

Полицейские приехали на место ЧП и спасли девушку. Выяснилось, что она — студентка РУДН, решила подзаработать на интим-услугах.

Ранее проститутки Бабочка и Котик забрали у кандидата в депутаты сумку Louis Vuitton. В краже подозревают двух москвичек, с которыми мужчина провел ночь, отмечая день студента.

А наутро у него исчезла сумка LV, которую он заказывал из Парижа за 100 тыс. рублей. Полтора месяца поисков результата не дали, кандидат обратился в полицию.