Пьяный россиянин напал на полицейского с ножом, а он выстрелил ему в живот

Житель Красноярского края в сильном алкогольном опьянении напал на сотрудника полиции при задержании. Правоохранитель обезвредил его, выстрелив в живот, сообщает пресс-служба СК по региону.

Пьяный россиянин напал на полицейского с ножом, и тот выстрелил ему в живот

Инцидент произошел ночью 30 августа. Жительница микрорайона Черемушки позвонила в полицию и заявила, что ее избил супруг, находившийся в сильном алкогольном опьянении. Он также заперся в комнате с малолетней дочерью.

На вызов прибыли полицейские. Подозреваемый начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, а затем набросился на одного из них с ножом.

Сотрудник предупредил мужчину, что может применить табельное оружие. Но мужчина не отреагировал и продолжил нападение. В результате один из полицейских выстрелил ему в правое предплечье и живот.

Подозреваемого доставили в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.