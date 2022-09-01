Пьяный россиянин напал на полицейского с ножом, а он выстрелил ему в живот

Инцидент произошел ночью 30 августа. Жительница микрорайона Черемушки позвонила в полицию и заявила, что ее избил супруг, находившийся в сильном алкогольном опьянении. Он также заперся в комнате с малолетней дочерью.
На вызов прибыли полицейские. Подозреваемый начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, а затем набросился на одного из них с ножом.
Сотрудник предупредил мужчину, что может применить табельное оружие. Но мужчина не отреагировал и продолжил нападение. В результате один из полицейских выстрелил ему в правое предплечье и живот.
Подозреваемого доставили в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будет дана оценка правомерности применения сотрудником полиции табельного оружия», — сообщают в пресс-службе СК.