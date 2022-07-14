14 июля
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Происшествия

Пьяный россиянин украл немецкую овчарку и съел ее

В Приморском крае арестовали 43-летнего местного жителя, который находился в розыске за убийство собаки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Пес. Немецкая овчарка.
Пес. Немецкая овчарка.
Предоставлено altapress.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Артеме. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около магазина, увидел собаку, которая бегала по улице без поводка. Пес увязался за приморцем, после чего он отвел животное домой, убил и съел.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

При задержании мужчина дал признательные показания, пишет Газета.Ru.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не явился и попытался скрыться. Россиянина объявили в федеральный розыск.

Спустя некоторое время злоумышленника поймали и отправили в СИЗО.

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