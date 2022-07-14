Пьяный россиянин украл немецкую овчарку и съел ее

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Артеме. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около магазина, увидел собаку, которая бегала по улице без поводка. Пес увязался за приморцем, после чего он отвел животное домой, убил и съел.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).
При задержании мужчина дал признательные показания, пишет Газета.Ru.
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не явился и попытался скрыться. Россиянина объявили в федеральный розыск.
Спустя некоторое время злоумышленника поймали и отправили в СИЗО.