Пьяный россиянин устроил дебош на детской площадке с выстрелами

Дебошир был сильно пьян, он нецензурно выражался, а потом начал стрелять.
На площадке находились родители с детьми.
Услышав выстрелы, все бросились оттуда. Дебошир стал гордо прогуливаться по двору и размахивал пистолетом.
Такие же пьяные «сотоварищи» пытались успокоить мужчину.
На место ЧП приехали полицейские и медики. Выяснилось, что во время стрельбы был ранен в ухо 38-летний мужчина.
Дебошира скрутили и увезли в полицейский отдел. Уже там выяснилось, что мужчина стрелял из травматического пистолета.
Ведется разбирательство.
Ранее мужчины открыли стрельбу на детской площадке в Подольске.