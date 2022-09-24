Пьяный россиянин устроил дебош на детской площадке с выстрелами

В Екатеринбурге неадекватный мужчина устроил стрельбу на детской площадке, сообщает E1.ru.

Дебошир был сильно пьян, он нецензурно выражался, а потом начал стрелять.

На площадке находились родители с детьми.

Услышав выстрелы, все бросились оттуда. Дебошир стал гордо прогуливаться по двору и размахивал пистолетом.

Такие же пьяные «сотоварищи» пытались успокоить мужчину.

На место ЧП приехали полицейские и медики. Выяснилось, что во время стрельбы был ранен в ухо 38-летний мужчина.

Дебошира скрутили и увезли в полицейский отдел. Уже там выяснилось, что мужчина стрелял из травматического пистолета.

Ведется разбирательство.

Ранее мужчины открыли стрельбу на детской площадке в Подольске.