24 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный россиянин устроил дебош на детской площадке с выстрелами

В Екатеринбурге неадекватный мужчина устроил стрельбу на детской площадке, сообщает E1.ru.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Дебошир был сильно пьян, он нецензурно выражался, а потом начал стрелять.

На площадке находились родители с детьми.

Услышав выстрелы, все бросились оттуда. Дебошир стал гордо прогуливаться по двору и размахивал пистолетом.

Такие же пьяные «сотоварищи» пытались успокоить мужчину.

На место ЧП приехали полицейские и медики. Выяснилось, что во время стрельбы был ранен в ухо 38-летний мужчина.

Дебошира скрутили и увезли в полицейский отдел. Уже там выяснилось, что мужчина стрелял из травматического пистолета.

Ведется разбирательство.

Ранее мужчины открыли стрельбу на детской площадке в Подольске.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость