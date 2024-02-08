Пьяный россиянин выбросил дочь с пятого этажа из-за несуществующего пожара

В Казани 35-летний пьяный мужчина выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь.

Ребенка нашел в сугробе водитель грузовика — проезжал мимо и услышал детский плач. Девочку госпитализировали. У нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Самого пожара не было, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По сообщениям соседей, мужчина употребляет наркотики. А тут ко всему прочему у него началась белая горячка, указывает Газета.Ru

Мужчина снимал квартиру со своей 20-летней подругой, которая также употребляет наркотики.

Комментарий МВД

По версии МВД, мужчина пытался выбросить из окна детей-близнецов. Но помешал проезжавший мимо водитель грузовика. Он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил девочку из окна. Водитель поймал ее налету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.

Двое детей у пары приемные, еще один ребенок — родной, он родился две недели назад, сообщает РЕН ТВ.

Дело на особом контроле прокуратуры.

Ранее мужчина поссорился с женой и выбросил своего ребенка из окна.

На улице в Екатеринбурге нашли тело годовалой девочки.

По данным местных СМИ, мужчина выбросил ребенка из окна в ходе ссоры с женой. Его обвинили в убийстве и арестовали до 2 марта.

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