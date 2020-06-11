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11 июня
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Происшествия

Пьяный российский водитель пугал гаишников колумбийской змеей

В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного водителя. В ответ мужчина достал из машины змею и попытался напугать полицейских.

Змея.
Змея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Они остановили пьяного, но он давай пугать их удавом и пытался уехать. Инспекторы его сумели догнать и заблокировать», — рассказал свидетель инцидента.

По данным полиции, около двух часов ночи наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль, пишет ura.ru. После непродолжительной погони его удалось остановить.

«За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 года рождения был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказала Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Чтобы справиться со змеей, полицейским пришлось обратиться за помощью к зоозащитникам.

Специалисты определили, что змея — колумбийский радужный удав. Рептилия не ядовитая, ее забрали на передержку. Перед этим пьяный хозяин змеи сообщил, что удава зовут Кокаин.

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