Пьяный российский водитель пугал гаишников колумбийской змеей

В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного водителя. В ответ мужчина достал из машины змею и попытался напугать полицейских.

«Они остановили пьяного, но он давай пугать их удавом и пытался уехать. Инспекторы его сумели догнать и заблокировать», — рассказал свидетель инцидента.

По данным полиции, около двух часов ночи наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль, пишет ura.ru. После непродолжительной погони его удалось остановить.

«За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 года рождения был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказала Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Чтобы справиться со змеей, полицейским пришлось обратиться за помощью к зоозащитникам.

Специалисты определили, что змея — колумбийский радужный удав. Рептилия не ядовитая, ее забрали на передержку. Перед этим пьяный хозяин змеи сообщил, что удава зовут Кокаин.