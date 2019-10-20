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Происшествия

Пьяный ростовчанин поджег дом, в котором погибло семь человек

37-летний житель города Ростов Ярославской области сознался в поджоге дома. Он рассказал, что в этот момент был сильно пьян.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Возгорание в двухэтажном доме произошло 19 октября. Изначально предполагалось, что причиной страшного пожара, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, является неосторожное обращение с огнем. Позже открылись новые подробности.

На допросе задержанные подозреваемый сознался в содеянном, указав, что был очень пьян, «взял зажигалку и пошел».

Возбужденное ранее уголовное дело было переквалифицировано, сообщает Газета.ru.

Состояние трех госпитализированных пациентов, пострадавших в этом пожаре, остается средней тяжести и тяжелым.

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