Пьяный ростовчанин поджег дом, в котором погибло семь человек

Возгорание в двухэтажном доме произошло 19 октября. Изначально предполагалось, что причиной страшного пожара, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, является неосторожное обращение с огнем. Позже открылись новые подробности.
На допросе задержанные подозреваемый сознался в содеянном, указав, что был очень пьян, «взял зажигалку и пошел».
Возбужденное ранее уголовное дело было переквалифицировано, сообщает Газета.ru.
Состояние трех госпитализированных пациентов, пострадавших в этом пожаре, остается средней тяжести и тяжелым.