Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пьяный сибиряк с досады пнул автомат с игрушками и вытащил мешочек с монетами

В Томской области задержали мужчину, который от злости сломал автомат игрушек и забрал оттуда деньги, сообщает региональное МВД.

Автомат игрушек.
Автомат игрушек.
70.мвд.рф.

Инцидент произошел 23 сентября в одном из магазинов в селе Зырянское, куда утром пришел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

«Пытался выиграть игрушку в автомате, но удача была не на его стороне. Разозлившись, мужчина пнул автомат ногой», — рассказали в ведомстве.

От удара дверца треснула, и молодой человек заметил внутри автомата мешочек с монетами. А в нем — более 3000 рублей

Мужчина схватил неожиданную добычу и скрылся с места преступления. Однако полицейские его быстро нашли — похитителем оказался местный житель 1998 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее житель Барнаула разорил автомат с игрушками в продуктовом магазине — сломал дверцу и вытащил 28 мягких игрушек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость