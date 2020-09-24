Инцидент произошел 23 сентября в одном из магазинов в селе Зырянское, куда утром пришел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.
«Пытался выиграть игрушку в автомате, но удача была не на его стороне. Разозлившись, мужчина пнул автомат ногой», — рассказали в ведомстве.
От удара дверца треснула, и молодой человек заметил внутри автомата мешочек с монетами. А в нем — более 3000 рублей
Мужчина схватил неожиданную добычу и скрылся с места преступления. Однако полицейские его быстро нашли — похитителем оказался местный житель 1998 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее житель Барнаула разорил автомат с игрушками в продуктовом магазине — сломал дверцу и вытащил 28 мягких игрушек.