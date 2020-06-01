Пьяный сибиряк вез в «Жигулях» восемь человек и устроил смертельное ДТП

В Красноярском крае мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за пьяное ДТП с тремя погибшими, сообщает региональное МВД.

Авария произошла 31 мая. 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась и врезалась в магазин.

«В автомобиле находилось восемь человек. Трое пассажиров автомобиля погибли — две женщины и мужчина, пять человек госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Как показало медосвидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было права на управление транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.