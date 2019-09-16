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Происшествия

Пьяный травматолог «прописал» мальчику накладывать мазь на гипс

В североосетинском Моздоке на видео попал пьяный врач местной больницы, который прописал ребенку мазать гипс мазью.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Травматолога Дениса Прохорова сняли на телефон родители мальчика, видео вызвало большой резонанс в соцсетях и привлекло внимание местного минздрава.

Инцидент произошел 14 сентября. Пришедшие на прием родители и их сын увидели, что «доктор» не в состоянии не только оказывать помощь, но и связно отвечать на вопросы.

Застигнутый врасплох, он решил убежать из кабинета, но на лестнице повалился на подоконник.

Решением ведомства травматолог был уволен за «нарушением норм трудового законодательства», пишет «Росбалт».

По данным СМИ, отец уволенного врача — Виктор Прохоров — заслуженный врач России и раньше возглавлял эту поликлинику.

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