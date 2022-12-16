16 декабря
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Происшествия

Пьяный угонщик оказался виновником ДТП с четырьмя погибшими в скорой помощи

Водитель грузовика, столкнувшийся под Томском с автомобилем скорой помощи, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Интерфакс».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В ДТП погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель, которые ехали к пациентке. Авария произошла 14 декабря.

Перед ДТП фигурант угнал грузовой автомобиль с территории производственной площадки.

В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела. 16 декабря объявили днем траура в Томской области.

Ранее пьяный полицейский столкнулся с тремя автомобилями и устроил смертельное ДТП.

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