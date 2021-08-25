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Происшествия

Пьяный водитель на скорости врезался в бензоколонку на трассе Новосибирск — Барнаул

Водитель автомобиля Toyota Harrier на большой скорости врезался в бензоколонку на трассе Новосибирск — Барнаул, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Автомобиль протаранил бензоколонку на трассе Новосибирск - Барнаул.
Автомобиль протаранил бензоколонку на трассе Новосибирск - Барнаул.
vk.com/incident22.

ДТП случилось накануне. Известно, что 32-летний житель поселка Керамкомбинат Искитимского района, будучи пьяным, двигался на автомобиле Toyota Harrier со стороны города Новосибирска в направлении города Черепаново.

На 77 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» он совершил касательное столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla, а затем, потеряв контроль над управлением, совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на колонку АЗС.

Момент аварии попал на видео. В кадре видно, что от удара автомобиль подбросило.

Водитель получил травмы.

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