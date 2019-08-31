Пьяный водитель насмерть сбил девушку в Бийске

Ранним утром 31 августа в Бийске произошло страшное ДТП. Пьяный водитель, спасаясь от погони, насмерть сбил девушку — ее тело буквально разрубило пополам, сообщил «Бийский рабочий».

Авария в Бийске, 31 августа 2019 год.

Авария случилась на ул. Советской в микрорайоне Зеленый клин. По предварительной информации, нетрезвый водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться.

Машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка. Удар был такой силы, что тело девушки разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала.

Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы.

В данный момент улица Советская перекрыта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.