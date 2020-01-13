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Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил пенсионера в Республике Алтай и скрылся

В Майминском районе в результате ДТП погиб пешеход, водителя удалось задержать по «горячим» следам, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП. Республика Алтай.
ДТП. Республика Алтай.
04.мвд.рф.

Происшествие случилось утром 12 января в селе Майма. Пожилой мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

«45-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Picnic, при движении со стороны улицы Ленина в направлении переулка Трактовый допустил наезд на 79-летнего односельчанина», — рассказали в ведомстве.

Пешехода госпитализировали с травмами различной степени тяжести, на следующий день он скончался.

Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Через несколько часов его задержали в состоянии алкогольного опьянения.

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