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Происшествия

Пьяный водитель расстрелял инспектора ДПС в Курской области

В Курской области задержан подозреваемый в совершении убийства инспектора ДПС.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Инцидент произошел 3 августа вечером на автодороге возле села Уланок.

Инспектор ДПС в свободное от службы время попытался самостоятельно его задержать водителя, который был пьян.

«Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте», — сообщили в МВД России.

Личный состав региональной полиции был поднят по тревоге для установления местонахождения и задержания вооруженного мужчины, пишет znak.com. Задержан житель села Уланок 1965 года рождения.

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