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Происшествия

Пьяный водитель такси попал в аварию на алтайской трассе — внутри были пассажиры

Водитель такси устроил ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай. Он вез трех пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Пьяный водитель такси попал в аварию на алтайской трассе — внутри были пассажиры
Пьяный водитель такси попал в аварию на алтайской трассе — внутри были пассажиры
МВД по Республике Алтай

Авария произошла в Майминском районе в утром 21 ноября. 35-летний водитель Renault Logan, житель села Чемал, ехал со стороны села Карлушка в сторону села Дубровка.

Вдруг он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Оказалось, что водитель был пьян — у него выявили степень опьянения в количестве 0,72 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.

В ДТП пострадала пассажирка, 20-летняя жительница Горно-Алтайска. Ее госпитализировали в республиканскую больницу.

Также за медицинской помощью обратились водитель такси и два пассажира — 44-летняя жительница Алтайского края и 33 — летний житель Майминского района. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП проводят проверку в соответствии со ст. 144−145 УПК РФ.

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