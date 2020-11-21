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Происшествия

Пьяный водитель устроил массовое ДТП под Барнаулом

Вечером 20 ноября в Новоалтайске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Instagram-аккаунт @barnaul.insta.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Авария произошла на мосту в сторону Белоярска.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали четыре автомобиля. Водитель-виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибших нет.

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