Пьяный водитель в Алтайском крае не оказал помощь пассажиру и получил реальный срок

В мае прошлого года в Родинском районе произошло ДТП по вине пьяного водителя. Мужчина скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь пассажиру, сообщает MK Барнаул.

Водитель, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд автомобиля в кювет, после чего врезался в ЛЭП. Из-за чего пострадал пассажир: он получил травмы, которые оцениваются, как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии–поселении.

Так же обвиняемый в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта.

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