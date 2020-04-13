Пьяный водитель в Алтайском крае отправил 11-летнюю дочь на больничную койку

Мужчина был лишен права управления автомобилем, но все равно сел за руль Chevrolet Niva. С ним в машине была женщина 1979 года рождения и его дочь 2009 года рождения.
Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Авто перевернулось.
Пассажиркам потребовалась госпитализация.
Сотрудники Госавтоинспекции выступили с обращением к автолюбителям.
С начала 2020 года в крае произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. При этом два человека погибли и 46 получили травмы, из них был один несовершеннолетний.
Особую обеспокоенность вызывают водители-родители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения и пренебрегающие запретами Правил дорожного движения, подвергая своих детей опасности.
Главная причина аварий, повлекших травмы детей-пассажиров, заключается именно в поведении взрослых, которых даже присутствие ребенка, не делает более ответственными и осторожными при управлении транспортным средством.
Госавтоинспекция еще раз напоминает, что за управление авто в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок до двух лет и подвергнуть административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме этого, если в ДТП пострадали либо погибли люди, то виновному может грозить уголовная ответственность сроком до 15 лет.