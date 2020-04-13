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Происшествия

Пьяный водитель в Алтайском крае отправил 11-летнюю дочь на больничную койку

В Краснощековском районе 6 апреля пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Два человека пострадали, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

Мужчина был лишен права управления автомобилем, но все равно сел за руль Chevrolet Niva. С ним в машине была женщина 1979 года рождения и его дочь 2009 года рождения.

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Авто перевернулось.

Пассажиркам потребовалась госпитализация.

Сотрудники Госавтоинспекции выступили с обращением к автолюбителям.

С начала 2020 года в крае произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. При этом два человека погибли и 46 получили травмы, из них был один несовершеннолетний.

Особую обеспокоенность вызывают водители-родители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения и пренебрегающие запретами Правил дорожного движения, подвергая своих детей опасности.

Главная причина аварий, повлекших травмы детей-пассажиров, заключается именно в поведении взрослых, которых даже присутствие ребенка, не делает более ответственными и осторожными при управлении транспортным средством.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что за управление авто в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок до двух лет и подвергнуть административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме этого, если в ДТП пострадали либо погибли люди, то виновному может грозить уголовная ответственность сроком до 15 лет.

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