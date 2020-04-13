Пьяный водитель в Алтайском крае отправил 11-летнюю дочь на больничную койку

В Краснощековском районе 6 апреля пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Два человека пострадали, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Мужчина был лишен права управления автомобилем, но все равно сел за руль Chevrolet Niva. С ним в машине была женщина 1979 года рождения и его дочь 2009 года рождения.

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Авто перевернулось.

Пассажиркам потребовалась госпитализация.

Сотрудники Госавтоинспекции выступили с обращением к автолюбителям.

С начала 2020 года в крае произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. При этом два человека погибли и 46 получили травмы, из них был один несовершеннолетний.