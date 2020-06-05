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Происшествия

Пьяный водитель в Барнауле устроил погоню с полицией

Поздно вечером 4 июня в Барнауле экипаж ДПС заметил автомобиль, который хаотично двигался по проезжей части. Полицейские решили остановить водителя, но тот попытался уехать.

Погоня в Барнауле.
Погоня в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Сотрудники заметили подозрительную Toyota Vista на ул. Малахова. Патрульный экипаж проследовал пытавшегося скрыться нарушителя, пока тот не въехал в бордюр.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем был мужчина 1987 года рождения, не имеющий права управления, а также документов на транспортное средство.

Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

На мужчину составили административный материал, а машину отправили на спецстоянку.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили семь нарушений, допущенных водителями, находящимися в состоянии опьянения, добавили в полиции.

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