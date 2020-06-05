Пьяный водитель в Барнауле устроил погоню с полицией

Сотрудники заметили подозрительную Toyota Vista на ул. Малахова. Патрульный экипаж проследовал пытавшегося скрыться нарушителя, пока тот не въехал в бордюр.
В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем был мужчина 1987 года рождения, не имеющий права управления, а также документов на транспортное средство.
Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.
На мужчину составили административный материал, а машину отправили на спецстоянку.
За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили семь нарушений, допущенных водителями, находящимися в состоянии опьянения, добавили в полиции.