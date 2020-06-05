Пьяный водитель в Барнауле устроил погоню с полицией

Поздно вечером 4 июня в Барнауле экипаж ДПС заметил автомобиль, который хаотично двигался по проезжей части. Полицейские решили остановить водителя, но тот попытался уехать.

Сотрудники заметили подозрительную Toyota Vista на ул. Малахова. Патрульный экипаж проследовал пытавшегося скрыться нарушителя, пока тот не въехал в бордюр.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем был мужчина 1987 года рождения, не имеющий права управления, а также документов на транспортное средство.

Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

На мужчину составили административный материал, а машину отправили на спецстоянку.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили семь нарушений, допущенных водителями, находящимися в состоянии опьянения, добавили в полиции.