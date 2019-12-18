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Происшествия

Пьяный житель Алтая избил мать за слова, которые задели его за живое

В Горно-Алтайске конфликт между сыном и матерью закончился возбуждением уголовного дела, сообщает МВД по Республике Алтай.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Все началось с того, что 43-летний житель Горно-Алтайска в очередной раз вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Его 73-летняя мать, недовольная образом жизни сына, сделала замечание. Эти слова задели мужчину, что называется за живое.

Он подошел к лежащей в постели женщине и кулаком нанес ей несколько ударов в лицо, угрожая при этом убийством. После вышел в соседнюю комнату.

Потерпевшая позвонила своей дочери и рассказала о случившемся. Та позвонила правоохранителям.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он не стал отрицать факт произошедшего. Поступок объяснил состоянием алкогольного опьянения.

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