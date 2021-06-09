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Происшествия

Пьяный житель Алтая угнал раритетное советское авто

65-летний житель Онгудайского района Республики Алтай не увидел своего автомобиля ГАЗ-69 в ограде. Мужчина понял, что машину угнали и позвонил в полицию, сообщили в региональном главке МВД.

ГАЗ-69.
ГАЗ-69.
04.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место и на соседней улице сразу же задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 26-летний сельчанин, который находился за рулем раритетного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Он пояснил, что проходил мимо одного из домов и увидел стоящий возле ограды ГАЗ, на котором захотел покататься.

Попасть в салон угонщику не оставило большого труда, так как дверь была не заперта. Мужчина знал, что для запуска двигателя не нужен ключ зажигания, а автомобиль заводится при нажатии на педаль стартера.

Запустив мотор сельчанин уехал, но хозяин автомобиля стал свидетелем угона и незамедлительно позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Осенью 2020 года 33-летний барнаулец угнал маршрутку.

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