Пьяный житель алтайского города выкинул щенка с третьего этажа

По словам очевидца, инцидент произошел на улице Анатолия около пяти утра. В тексте поста говорится, что нетрезвый горожанин вышел на балкон и сбросил оттуда питомца.
Как следует из опубликованной выписки из ветклиники, щенка с признаками агонии и комы привезли ветеринарам 27 июля.
Животному вкололи адреналин, провели непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок выпал из окна на восьмом этаже дома в Дзержинском районе Новосибирска. Малыш скончался от полученных травм.