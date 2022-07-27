28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный житель алтайского города выкинул щенка с третьего этажа

В Новоалтайске скончался щенок, после того как пьяный мужчина выкинул животное с третьего этажа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Щенок погиб в Новоалтайске после падения с третьего этажа
Щенок погиб в Новоалтайске после падения с третьего этажа
"Инцидент Барнаул"

По словам очевидца, инцидент произошел на улице Анатолия около пяти утра. В тексте поста говорится, что нетрезвый горожанин вышел на балкон и сбросил оттуда питомца.

Как следует из опубликованной выписки из ветклиники, щенка с признаками агонии и комы привезли ветеринарам 27 июля.

Животному вкололи адреналин, провели непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок выпал из окна на восьмом этаже дома в Дзержинском районе Новосибирска. Малыш скончался от полученных травм.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость