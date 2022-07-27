Пьяный житель алтайского города выкинул щенка с третьего этажа

В Новоалтайске скончался щенок, после того как пьяный мужчина выкинул животное с третьего этажа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Щенок погиб в Новоалтайске после падения с третьего этажа "Инцидент Барнаул"