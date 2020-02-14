Пьяный житель Алтайского края чуть не сжег целую семью

Житель села Баево бросил окурок в ведро с бумагой и устроил пожар, который чуть не унес жизни целой семьи, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в ночь с 12 на 13 февраля. В доме было сильное задымление. Прибывшая на место бригада скорой помощи эвакуировала семью в детское отделение центральной районной больницы.

Специалисты выяснили, что вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.

«В результате безответственных действий хозяина дома, небрежно брошенный окурок в ведро с бумагой едва не унес жизни целой семьи. Возгорание было своевременно ликвидировано и его площадь составила 1 квадратный метр. <…> В этот раз трагедия обошла эту семью стороной, а завтра? Ведь известны случаи, когда на пожарах и с меньшей площадью гибли люди», — говорят в МЧС.

Дальнейшее развитие пожара и возможную трагедию удалось предотвратить.

Виновник случившегося был в состоянии алкогольного опьянения и, возможно, даже не предполагал, что такая халатность едва не привела к тому, что жена и четверо детей в 20-градусный мороз могли оказаться на улице без крыши над головой.