Пьяный житель Алтайского края чуть не сжег целую семью

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в ночь с 12 на 13 февраля. В доме было сильное задымление. Прибывшая на место бригада скорой помощи эвакуировала семью в детское отделение центральной районной больницы.
Специалисты выяснили, что вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.
«В результате безответственных действий хозяина дома, небрежно брошенный окурок в ведро с бумагой едва не унес жизни целой семьи. Возгорание было своевременно ликвидировано и его площадь составила 1 квадратный метр. <…> В этот раз трагедия обошла эту семью стороной, а завтра? Ведь известны случаи, когда на пожарах и с меньшей площадью гибли люди», — говорят в МЧС.
Дальнейшее развитие пожара и возможную трагедию удалось предотвратить.
Виновник случившегося был в состоянии алкогольного опьянения и, возможно, даже не предполагал, что такая халатность едва не привела к тому, что жена и четверо детей в 20-градусный мороз могли оказаться на улице без крыши над головой.