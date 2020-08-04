Пьяный житель Алтайского края ударил полицейского, чтобы попасть на свадьбу в карантинный район

Пьяный гость ехал в село Турочак. На границе между регионами его остановил инспектор ДПС и объяснил, что проехать в район нельзя, так как действует запрет из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».
В ответ на это бийчанин ударил полицейского, сел в автомобиль и продолжил путь.
Он добрался до Озера-Куреева, и там его задержали сотрудники полиции. Мужчина вновь кинулся на полицейского с оскорблениями, пытался ударить.
В ходе расследования бийчанин отрицал нападение, но признал, что оскорблял стража порядка.
Уголовное дело передали в суд. Виновнику грозит до 5 лет тюрьмы.