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Происшествия

Пьяный житель Алтайского края ударил полицейского, чтобы попасть на свадьбу в карантинный район

49-летний бийчанин так хотел прорваться на свадьбу к родственнику в Турочакский район Республики Алтай, что преградой для него не стали даже полицейские. Район закрыт на карантин из-за коронавируса.

Проезд закрыт.
Проезд закрыт.
CC0

Пьяный гость ехал в село Турочак. На границе между регионами его остановил инспектор ДПС и объяснил, что проехать в район нельзя, так как действует запрет из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

В ответ на это бийчанин ударил полицейского, сел в автомобиль и продолжил путь.

Он добрался до Озера-Куреева, и там его задержали сотрудники полиции. Мужчина вновь кинулся на полицейского с оскорблениями, пытался ударить.

В ходе расследования бийчанин отрицал нападение, но признал, что оскорблял стража порядка.

Уголовное дело передали в суд. Виновнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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