Пьяный житель Алтайского края угодил под колеса иномарки в районе аэропорта

Авария случилась около 00:50 часов в Майминском районе, на 447 км автодороги Р-256 (между Дубровкой и аэропортом Горно-Алтайска), рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
За рулем иномарки был 21-летний житель Улаганского района. Он двигался со стороны села Соузга в направлении Маймы и допустил наезд на пешехода — жителя Алтайского края 1987 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги, в попутном направлении.
Пешеход с полученными травмами и признаками алкогольного опьянения отправился в медицинское учреждение. Госпитализация ему не потребовалась.
Водитель автомобиля был трезвый, подчеркивают в МВД. По факту аварии начали проверку.