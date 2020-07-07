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Происшествия

Пьяный житель Алтайского края угодил под колеса иномарки в районе аэропорта

6 июля на Чуйском тракте водитель на Toyota Ipsum сбил пешехода. Как оказалось, пострадавший был в нетрезвом состоянии.

ДТП на Алтае.
ДТП на Алтае.
04.мвд.рф

Авария случилась около 00:50 часов в Майминском районе, на 447 км автодороги Р-256 (между Дубровкой и аэропортом Горно-Алтайска), рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

За рулем иномарки был 21-летний житель Улаганского района. Он двигался со стороны села Соузга в направлении Маймы и допустил наезд на пешехода — жителя Алтайского края 1987 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги, в попутном направлении.

Пешеход с полученными травмами и признаками алкогольного опьянения отправился в медицинское учреждение. Госпитализация ему не потребовалась.

Водитель автомобиля был трезвый, подчеркивают в МВД. По факту аварии начали проверку.

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