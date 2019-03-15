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Происшествия

Пьяный житель Алтайского края вломился в дом бывшей сожительницы, чтобы восстановить отношения

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Новоалтайска. Его обвиняют в незаконном проникновении в дом бывшей сожительницы, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Дверь.
Дверь.
Михаил Хаустов

По данным следствия, в конце ноября 2018 года в Новоалтайске пьяный обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы. Там было закрыто, но это не остановило мужчину — он выбил входную дверь ногой. Утром спящего на диване непрошеного гостя обнаружила хозяйка дома, которая и вызвала полицию.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. Он объяснил, что более 16 лет жил с потерпевшей и пришел к ней в дом, чтобы восстановить отношения.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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