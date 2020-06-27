Пьяное ДТП с переворотом произошло на алтайской трассе

Житель Горного Алтая с признаками опьянения совершил ДТП в Майминском районе в ночь на 27 июня, сообщили в республиканском МВД.

Авария произошла в 00:30 на седьмом километре автодороги «Кызыл-Озек-Урлу-Аспак», где опрокинулся автомобиль Honda Logo.

Предварительно установлено, что 54-летний местный житель, управляя автомобилем Honda, двигаясь со стороны села Бирюля в направлении села Кызыл-Озек, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля — житель села Кызыл-Озек 1992 года рождения.

Авария в Майминском районе. МВД по Республике Алтай.

В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами, а также с признаками алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.