Пьяное ДТП с переворотом произошло на алтайской трассе

Авария произошла в 00:30 на седьмом километре автодороги «Кызыл-Озек-Урлу-Аспак», где опрокинулся автомобиль Honda Logo.
Предварительно установлено, что 54-летний местный житель, управляя автомобилем Honda, двигаясь со стороны села Бирюля в направлении села Кызыл-Озек, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля — житель села Кызыл-Озек 1992 года рождения.
В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами, а также с признаками алкогольного опьянения.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.