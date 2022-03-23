Пьяного дебошира задержали в барнаульском аэропорту и оштрафовали

В аэропорту им. Титова в Барнауле полицейские задержали пассажира в неадекватном состоянии.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 40-летний мужчина из Мурманской области в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с работниками аэропорта.

Мужчина возвращался домой с вахтовой работы. Улететь он планировал через Москву, но пропустил свой рейс. После этого он начал высказывать недовольство и браниться на сотрудников.

Дебошира задержали и доставили в дежурную часть, проведя медосвидетельствование.

Суд признал задержанного виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного штрафа, сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Алтайскому краю.