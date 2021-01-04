Пьяного в стельку барнаульца, прикорнувшего в подъезде, оштрафовали за неповиновение

Индустриальный райсуд Барнаула признал виновным в административном правонарушении мужчину, лежавшего на лестничной площадке многоэтажного дома. Вина его состояла в том, что он, будучи в стельку пьяным, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Незадолго до Нового года Юрий А., будучи крепко выпивши, оказался на лестничной площадке между первым и вторым этажами в первом подъезде дома на ул. Взлетной, 10.

Когда сотрудники полиции вечером, около 18:25, прибыли на место, они зафиксировали резкий запах алкоголя, исходивший от него, невнятную речь. Мужчина лежал на полу, «утратив способность самостоятельно передвигаться» (так в решении суда).

Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование — чтобы подтвердить или опровергнуть его пьяное состояние.

Пьянство. Pixabay.com

Они намеревались установить факт совершения им правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Но тот отказался. На суде мужчина объяснил отказ тем, что не видел в этом смысла — был пьян.

Однако сотрудники полиции пришли к выводу: он оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Алкоголь. Михаил Хаустов

Нарушение квалифицировали по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Мужчина на суде признал вину и раскаялся — суд счел это смягчающими обстоятельствами. Юрий А. должен будет заплатить штраф — 500 рублей. Решение вынесено 28 декабря.

Квитанцию об уплате штрафа мужчина обязан представить в Индустриальный районный суд.