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Происшествия

Пьяного жителя Алтая вывели из себя претензии про алкоголизм и он убил человека

В Новичихинском районе на гулянке произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Один человек скончался на месте, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Летом в одном из сел района местный житель позвал домой гостей — двух соседок. Потом к ним присоединился сожитель одной из женщин.

На застолье соседка пожаловалась подруге, что ее 47-летний гражданский супруг пьет и скандалит. На что подруга начала высказывать ему в лицо претензии по этому поводу.

Мужчина терпеть не стал и взял нож. Он нанес четыре удара в область бедра подруги своей женщины. Тогда хозяин дома стал выгонять его, но вооруженный гость 13 раз ударил его ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за преступления против личности. Уголовное дело передали в суд.

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