Пять часов допрашивали Ефремова по делу о наркотиках

Очередной допрос Михаила Ефремова длился пять часов. Актер остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает ТАСС .

Допрос также проходил по уголовному делу о ДТП. Потом Ефремова доставили в квартиру, где он отбывает домашний арест.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП. Экспертиза показала, что он был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии, пишет bfm.ru. Уголовное дело передано из УВД по ЦАО в столичный главк полиции — ГУ МВД по Москве.