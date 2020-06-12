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Происшествия

Пять часов допрашивали Ефремова по делу о наркотиках

Очередной допрос Михаила Ефремова длился пять часов. Актер остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает ТАСС.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Допрос также проходил по уголовному делу о ДТП. Потом Ефремова доставили в квартиру, где он отбывает домашний арест.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП. Экспертиза показала, что он был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии, пишет bfm.ru. Уголовное дело передано из УВД по ЦАО в столичный главк полиции — ГУ МВД по Москве.

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