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Происшествия

Пять человек насмерть отравились угарным газом в Алтайском крае

В бийском селе Фоминское 6 ноября произошел пожар в частном доме. Пять человек, среди которых двое детей, насмерть отравились угарным газом.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

По данным МЧС, наиболее вероятная причина случившегося — несвоевременно закрытая печная заслонка. От отравления пострадали хозяева частного дома и их гости.

Пятеро погибли, два человека госпитализированы и находятся в больнице.

«Как и в других подобных случаях, в доме не было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков возможной беды, погибших случайно обнаружили соседи. Все обстоятельства происшествия установят компетентные органы», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Следователи выяснили, что накануне трагедии в дом к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с 15-летней дочерью и 10-летним сыном. Хозяева и знакомые до позднего вечера употребляли спиртное, а затем легли спать.

Тела погибших нашли утром.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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