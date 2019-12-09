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10 декабря
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Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. По предварительным данным погибло 5 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New Zealand Herald.

Извержение вулкана.
Извержение вулкана.
СС0

Извержение вулкана было зафиксировано в 14:11 по местному времени. Уровень вулканической угрозы составил 3 из 5 возможных балла.

По данным местной полиции, 18 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести, 5 — погибли. Есть пропавшие без вести, но о их точном количестве не сообщается, пишет RT.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в момент извержения рядом находились около 100 человек. Вероятно, многие из них — туристы.

В полиции отметили, что среди жертв и раненных есть иностранцы.

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