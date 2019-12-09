Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. По предварительным данным погибло 5 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New Zealand Herald.

Извержение вулкана было зафиксировано в 14:11 по местному времени. Уровень вулканической угрозы составил 3 из 5 возможных балла.

По данным местной полиции, 18 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести, 5 — погибли. Есть пропавшие без вести, но о их точном количестве не сообщается, пишет RT.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в момент извержения рядом находились около 100 человек. Вероятно, многие из них — туристы.

В полиции отметили, что среди жертв и раненных есть иностранцы.