Пять человек погибло в Алтайском крае в ДТП с двумя иномарками

Авария случилась на автодороге К-05 «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью», примерно в 10 км от Мартыново.
По данным полиции, лоб в лоб столкнулись Nissan и Subaru, второй автомобиль полностью сгорел.
В сгоревшем Subaru обнаружили тело, предположительно, водителя.
В другом авто погибло четыре человека. Один пассажир, 15-летняя девушка, чудом выжила. Она госпитализирована в Бийскую центральную горбольницу.
Губернатора края Виктора Томенко проинформировали о ДТП. Он поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей.
Ранее на 2 км трассы К-04 «Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново» в ДТП погибли три человека.