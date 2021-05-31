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Происшествия

Пять человек погибло в Алтайском крае в ДТП с двумя иномарками

Около 14:00 31 мая в Алтайском крае произошло еще одно крупное ДТП: в результате столкновения двух иномарок погибло пять человек.

ДТП на трассе К-05.
ДТП на трассе К-05.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Авария случилась на автодороге К-05 «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью», примерно в 10 км от Мартыново.

По данным полиции, лоб в лоб столкнулись Nissan и Subaru, второй автомобиль полностью сгорел.

В сгоревшем Subaru обнаружили тело, предположительно, водителя.

В другом авто погибло четыре человека. Один пассажир, 15-летняя девушка, чудом выжила. Она госпитализирована в Бийскую центральную горбольницу.

Губернатора края Виктора Томенко проинформировали о ДТП. Он поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей.

Ранее на 2 км трассы К-04 «Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново» в ДТП погибли три человека.

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